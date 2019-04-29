Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.

Кейперсу будут помогать Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Четвертый судья – грек Тасос Сидиропулос. Видеоассистентами будут Данни Маккели и Пол ван Букел.

"Барселона" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, полуфинал, 1 мая, онлайн-трансляция, начало – 22.00 (мск).

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