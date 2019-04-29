Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Кейперсу будут помогать Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Четвертый судья – грек Тасос Сидиропулос. Видеоассистентами будут Данни Маккели и Пол ван Букел.
"Барселона" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, полуфинал, 1 мая, онлайн-трансляция, начало – 22.00 (мск).
Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000983/match=2027157/match-info/index.html?iv=true