Кейн заявил, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что он готов сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем", информирует Goal.

По словам 25-летнего форварда, он провел уже две тренировки в основной группе, и если бы финал был в понедельник, то он был бы готов выйти на поле. Форвард сборной Англии не выходил на поле с начала апреля из-за травмы лодыжки.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

В сезоне 2018/19 Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.