Кейн стал первым англичанином с 50 голами в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал первым английским футболистом, достигшим отметки в 50 голов в Лиге чемпионов. Юбилейный мяч он забил в ответном матче 1/8 финала против «Аталанты», который завершился победой мюнхенцев со счетом 4:1 (и общим счетом 10:2 по итогам двух встреч).

Кейн открыл счет с пенальти в первом тайме на «Альянц Арене», а после перерыва добавил второй гол, ставший для него 50-м в главном еврокубке. С момента перехода из «Тоттенхэма» в 2023 году англичанин забил за немецкую команду 28 мячей в 34 матчах Лиги чемпионов.

Выйдя в старте впервые после 28 февраля после восстановления от повреждения икроножной мышцы, Кейн продлил свою результативную серию: он забивает за «Баварию» в четырех последних матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, на его счету уже семь голов на этой стадии.

В сезоне-2025/26 32-летний Кейн в 39 матчах забил 47 голов и сделал пять результативных передач.

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