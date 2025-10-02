Футбол
Сегодня, 12:20

Кейн ответил, готова ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Рабинер и Харри Кейн.
Фото Игорь Рабинер

Нападающий «Баварии» Харри Кейн во флеш-интервью обозревателю «СЭ» для казахстанской телекомпании QSport отметил, что команда должна быть готова к борьбе за победу в Лиге чемпионов.

— С вашим огромным опытом в футболе можете ли сказать, готова ли нынешняя баварская команда бороться за победу в Лиге чемпионов?

— Мы должны быть готовы! Сезон начали очень хорошо, но, как мы знаем, впереди длинный путь, до развязки еще очень много матчей. Но мы продолжаем строить это единство, сохраняем тот импульс, с которого начали, и каждую минуту выходим на поле с чувством, что можем выиграть. Дальше будет так же. Надеемся, и на поздних стадиях турнира тоже.

«Бавария» лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов, одержав две победы в двух матчах с общим счетом 8:2.

Харри Кейн.«Любимый гол — с центра поля за «Баварию». Мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира». Интервью Харри Кейна
Харри Кейн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Pol Pol

    Редкай проныра, ей Богу .... Да не Кейн, конечно. Кейн эту фотку, теперь в альбоме, на Центральном месте ... держать будет ! А вобще то, жаль конечно, весь немецкий футбол, полностю ушёл в один регион .... а точнее, в Мюнхен. Остальные, для придатку .... а это, не правильно ! Должно быть, как минимум, ещё два - три соискателя. А их ... просто нет. От того и футбол немецкий, на уровне Бундесманшафт, нынче то ... дааавно не в почёте ! Полный зацыкл .... на деньгах, полный. Да ииии .... какие там немцы ! Одни уже .... ненцы ! Турки, юги, болгары какие то, русских валом ... а это, совсем уже другой, колинкор, это сброд у ворот .... Вавилонской Башни.

    02.10.2025

    • Глава «Кайрата» — о «Реале»: «Именно в таких матчах мы растем быстрее всего»

