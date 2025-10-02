Кейн ответил, готова ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн во флеш-интервью обозревателю «СЭ» для казахстанской телекомпании QSport отметил, что команда должна быть готова к борьбе за победу в Лиге чемпионов.

— С вашим огромным опытом в футболе можете ли сказать, готова ли нынешняя баварская команда бороться за победу в Лиге чемпионов?

— Мы должны быть готовы! Сезон начали очень хорошо, но, как мы знаем, впереди длинный путь, до развязки еще очень много матчей. Но мы продолжаем строить это единство, сохраняем тот импульс, с которого начали, и каждую минуту выходим на поле с чувством, что можем выиграть. Дальше будет так же. Надеемся, и на поздних стадиях турнира тоже.

«Бавария» лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов, одержав две победы в двух матчах с общим счетом 8:2.