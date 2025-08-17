Кейн назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов-2025/26

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, кого считает главными фаворитами в борьбе за победу в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

«Думаю, что в этой Лиге чемпионов будет так же, как и каждый год. «Бавария» будет одним из претендентов наряду с «ПСЖ», «Реалом», «Барселоной», «Ман Сити», «Ливерпулем». Все крупные команды будут бороться за трофей. До финала еще далеко», — цитирует Кейна Marca.

Форвард отметил, что игроки «Баварии» с нетерпением ждут жеребьевки, чтобы узнать своего первого соперника в Лиге чемпионов. Однако, по его словам, команда сейчас больше сосредоточена на бундеслиге.

В Лиге чемпионов-2024/25 «Бавария» дошла до четвертьфинала, где уступила «Интеру» (3-4) по сумме двух матчей.