Кейн, Фертонген и Санчес вернулись к тренировкам "Тоттенхэма"

Ряд футболистов "Тоттенхэма" восстановились от травм и приняли участие в тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
К занятиям вернулись защитники Ян Фертонген и Давинсон Санчес, а также нападающий и капитан команды Харри Кейн.
Все три футболиста могут принять участие в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 1 июня в Мадриде.
💪 @JanVertonghen, @HKane and @daosanchez26 all joined today's training session as they progress with their rehabilitation. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/sSZ3dEClRR— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 мая 2019 г.
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