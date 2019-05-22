Кейн, Фертонген и Санчес вернулись к тренировкам "Тоттенхэма"

Ряд футболистов "Тоттенхэма"​ восстановились от травм и приняли участие в тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

К занятиям вернулись защитники Ян Фертонген и Давинсон Санчес, а также нападающий и капитан команды Харри Кейн.

Все три футболиста могут принять участие в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 1 июня в Мадриде.