19:15 | Футбол — Лига чемпионов

Кейн, Фертонген и Санчес вернулись к тренировкам "Тоттенхэма"

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Ряд футболистов "Тоттенхэма"​ восстановились от травм и приняли участие в тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

К занятиям вернулись защитники Ян Фертонген и Давинсон Санчес, а также нападающий и капитан команды Харри Кейн.

Все три футболиста могут принять участие в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 1 июня в Мадриде.

 

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