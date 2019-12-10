Кейлор Навас: «В «ПСЖ» много великих игроков и настоящих лидеров»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас перед матчем Лиги чемпионов против «Галатасарая» ответил на вопросы журналистов.

— В этом клубе очень много великих игроков и настоящих лидеров, — цитирует Наваса официальный сайт УЕФА. — Состав «ПСЖ» очень силен. Я рад играть за этот клуб и делиться опытом с партнерами. Мы показываем хороший футбол, но не заглядываем далеко. Лига чемпионов — чрезвычайно сложный турнир. Мои партнеры амбициозны, они хотят побеждать и полностью отдаваться на поле. Мы будем биться в каждом матче и постараемся пройти как можно дальше.

Матч «ПСЖ» — «Галатасарай» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.