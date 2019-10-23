Кевин Фолланд: «Байер» провел очень хороший матч»

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд после поражения от «Атлетико»? в 3-м туре Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда провела хороший матч.

— В моих глазах мы провели очень хороший матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Фолланда. — Здорово играли в обороне, не оставляли свободных зон сопернику и не давали «Атлетико» создавать опасные моменты.

Возможно, в одном-двух моментах в атаке мы сыграли слишком несобранно. К сожалению, большего в нападении создать не удалось, но мы бились до последнего и продемонстрировали более солидный футбол, чем в матче против «Айнтрахта».

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