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Кевин Фолланд: «Байер» хотел оказать давление на «Локомотив»

07:56
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Нападающий «Байера» Кевин Фолланд после победы над «Атлетико» в 4-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что результат важен с точки зрения борьбы с «Локомотивом». У леверкузенцев и красно-зеленых теперь по 3 очка.

— Для нас было важно выиграть сегодня вечером, нам нужны очки, — цитирует пресс-служба УЕФА Фолланда. — Это была также важная игра для нашего руководства, чтобы доказать, что мы можем конкурировать с такими командами, как «Атлетико».

Мы хотели быть компактными в обороне. В течение 90 минут многое делали правильно, но впереди много работы. Мы хотели оказать давление на «Локомотив», и я думаю, что сделали это, набрав три очка сегодня.

Байер — Атлетико

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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