Кевин Де Брейне — лучший полузащитник Лиги чемпионов-2019/20
18:55
Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне получил награду лучшему полузащитнику Лиги чемпионов-2019/20.
На счету Де Брейне 2 гола и 2 результативных передачи в 7 матчах турнира. «Манчестер Сити» вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив «Лиону» (1:3).
? #UCL Midfielder of the Season ?— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
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В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».
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