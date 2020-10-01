Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне получил награду лучшему полузащитнику Лиги чемпионов-2019/20.

На счету Де Брейне 2 гола и 2 результативных передачи в 7 матчах турнира. «Манчестер Сити» вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив «Лиону» (1:3).

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».