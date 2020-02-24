Кевин Де Брейне: «Если мы не выиграем Лигу чемпионов, то все снова будут называть нас неудачниками»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

— Конечно, «Реал» — фаворит, — цитирует Goal.com Де Брейне. — У этой команды больше титулов Лиги чемпионов, чем у остальных. Тем не менее, мы, как всегда, будем стараться играть в атакующий футбол и подвергнуть «Реал» давлению. Постараемся показать хорошую игру и победить, если получится. Если мы не выиграем Лигу чемпионов, то все снова будут называть нас неудачниками. Так происходит уже 5 лет. Этот турнир нам еще не поддавался. Мы всегда хотим победить везде, но иногда другая команда сильнее или хорошо играет, как «Ливерпуль» в этом сезоне. Остается только принять все, как есть. Тем не менее, мы едем в Мадрид, чтобы победить, а дальше — посмотрим. Нельзя загадывать наперед.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится на «Сантьяго Бернабеу» 26 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.