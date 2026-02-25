Кнутсен: «С этого момента мы не будем обсуждать дальнейшие планы «Буде»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Понятно, что в первом тайме мы выглядели слегка напуганными и волновались. В обороне «Буде» играл неплохо, но просто мы не осмеливались ничего делать с мячом, постоянно от него избавлялись. Прекрасный вечер для клуба, болельщиков и норвежского футбола. С этого момента мы не будем обсуждать наши дальнейшие планы», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.

«Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

24 февраля, 23:00. Джузеппе Меацца (Милан)

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