Кепа признался, что очень счастлив после победы «Челси» над «Миланом»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал, что думает о победе команды над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы очень счастливы. Важная неделя для нас, мы не лучшим образом начали сезон в Лиге чемпионов. Нам нужно было выигрывать оба матча с «Миланом». Мы боролись за результат, мы были сосредоточены и спокойны», — цитирует Кепу сайт «синих».

«Челси» поднялся на первое место в турнирной таблице группы E. 25 октября клуб сыграет против «Зальцбурга». Начало — в 19.45 по московскому времени.