Кьеллини рассказал о сильных сторонах «Порту»
20:12
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы сейчас на ходу, и поражение в субботу нам не помеха, — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА. — Мы все еще ведем борьбу во всех турнирах, и сейчас у нас начинается важный путь. Это заряжает энтузиазмом, хотя мы и понимаем, какие впереди препятствия.
«Порту» здорово защищается. Это физически крепкая команда, но надо постараться взломать ее оборону, избежав при этом потенциально карающих контратак».
Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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