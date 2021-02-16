Кьеллини рассказал о сильных сторонах «Порту»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сейчас на ходу, и поражение в субботу нам не помеха, — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА. — Мы все еще ведем борьбу во всех турнирах, и сейчас у нас начинается важный путь. Это заряжает энтузиазмом, хотя мы и понимаем, какие впереди препятствия.

«Порту» здорово защищается. Это физически крепкая команда, но надо постараться взломать ее оборону, избежав при этом потенциально карающих контратак».

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.