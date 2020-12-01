Кьеллини пропустит матч с киевским «Динамо» из-за травмы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил травму и пропустит матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо», сообщает Goal.com. У футболиста проблемы с правым бедром.

Ранее защитник вернулся к тренировкам после другого повреждения. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче. При этом восстановился и сможет сыграть другой защитник «Юве» Мерих Демирал.

36-летний Джорджо Кьеллини в текущем сезоне провел четыре матча за «Ювентус» во всех турнирах. Матч «Ювентус» — «Динамо» Киев состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.