Кьеллини пропустит матч с киевским «Динамо» из-за травмы
18:21
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил травму и пропустит матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо», сообщает Goal.com. У футболиста проблемы с правым бедром.
Ранее защитник вернулся к тренировкам после другого повреждения. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче. При этом восстановился и сможет сыграть другой защитник «Юве» Мерих Демирал.
36-летний Джорджо Кьеллини в текущем сезоне провел четыре матча за «Ювентус» во всех турнирах. Матч «Ювентус» — «Динамо» Киев состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
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