Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я ожидаю сложной игры, это команда с тренером, которого я хорошо знаю, с которым мы встречались в «Севилье». Это техничная команда, но прежде всего крепкая, организованная, которая хорошо защищается. Сначала мы прошли «Спортинг», и, при всем уважении, я считаю, что они были слабее «Вильярреала». Мы могли бы сыграть с «ПСЖ», но когда мои знакомые узнали про «Вильярреал», они сразу сказали, что это будет легкая игра, а я сразу сказал, что мы будем играть 50 на 50», — приводит слова Кьеллини Tuttomercatoweb.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Ответная игра 1/8 финала ЛЧ пройдет сегодня, 16 марта.