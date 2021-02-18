Кьеллини избежал мышечной травмы в матче против «Порту»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини избежал мышечной травмы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2), сообщается на официальном сайте клуба.

36-летний итальянец прошел рентгенологическое обследование в медицинском центре клуба, который не выявил повреждений. Его состояние будет контролироваться изо дня в день.

?В текущем сезоне Кьеллини провел 15 матчей за «Ювентус», в которых заработал три желтые карточки.