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Тюрам: «Матч с «Лиллем» — это серьезная проверка для «Ювентуса»

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Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам поделился мнением о предстоящей матче с «Лиллем» в общей стадии Лиги чемпионов.

«Матч с «Лиллем» — это серьезная проверка. Это очень хорошая команда с прекрасным тренером и невероятным игровым стилем. Они всегда стараются атаковать, играть с позиции силы и владеть мячом», — цитирует Тюрама пресс-служба УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Лилль» состоится 5 ноября в 03:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Ювентус
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