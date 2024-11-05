Тюрам: «Матч с «Лиллем» — это серьезная проверка для «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам поделился мнением о предстоящей матче с «Лиллем» в общей стадии Лиги чемпионов.

«Матч с «Лиллем» — это серьезная проверка. Это очень хорошая команда с прекрасным тренером и невероятным игровым стилем. Они всегда стараются атаковать, играть с позиции силы и владеть мячом», — цитирует Тюрама пресс-служба УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Лилль» состоится 5 ноября в 03:00 по московскому времени.