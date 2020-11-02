Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями о матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

«Интер» — хорошая команда. Они делают большой упор на физику и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал. Это финал, но в Мадриде новый финал каждый день. Мы знаем это и постараемся сыграть внимательно. Завтра собираемся взять три очка. Я устал слушать, что нам нужны перемены. Мы им этим составом можем многое добиться", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

После двух туров мадридцы занимают последнее место в группе В с одним набранным очком. У «Интера» и гладбахской «Боруссии» — по два очка, на первом месте «Шахтер» с четырьмя баллами.

Матч «Реал» — «Интер» пройдет во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00 (мск).