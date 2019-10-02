Каземиру: «Все по-прежнему в руках «Реала»

Полузащитник «Реала» Каземиру считает, что команда не должна паниковать после второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Мадридцы сыграли вничью с «Брюгге» (2:2) на своем поле, а в первом туре проиграли «ПСЖ» (0:3).

— Соперник два раза добрался до наших ворот и забил два мяча, — цитирует Marca Каземиру. — Мы хорошо отреагировали. Все сейчас остается в наших руках. Фанаты поддерживали нас до конца. Результат плохой, но все зависит от нас самих. Конечно, такой исход никто не планировал. Мы не хотим уступать на своем поле. Удалось спасти ничью и сохранить все шансы.