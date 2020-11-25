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Каземиру: «У «Реала» по-прежнему есть шанс на первое место»

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Полузащитник «Реала» Каземиру перед матчем Лиги чемпионов с «Интером» сказал, что команда все еще надеется стать первой в группе.

«У «Интера», конечно, блестящий состав, — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. — Но в первом матче мы продемонстрировали характер, были нацелены на ворота соперника и пытались выиграть. В итоге забил Родриго. Повторюсь, предельная концентрация и психологическая подготовка сыграли свою роль.

Мы действительно попали в очень сильную группу, но все равно хотим занять в ней первое место. Шанс по-прежнему есть. Все пока зависит только от нас, поэтому нужно работать. Мы уже провели отличный матч против такой сильной команды как «Интер». В общем, наша команда будет только прогрессировать».

Матч «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029425--internazionale-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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