Каземиру: «У «Реала» по-прежнему есть шанс на первое место»

Полузащитник «Реала» Каземиру перед матчем Лиги чемпионов с «Интером» сказал, что команда все еще надеется стать первой в группе.

«У «Интера», конечно, блестящий состав, — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. — Но в первом матче мы продемонстрировали характер, были нацелены на ворота соперника и пытались выиграть. В итоге забил Родриго. Повторюсь, предельная концентрация и психологическая подготовка сыграли свою роль.

Мы действительно попали в очень сильную группу, но все равно хотим занять в ней первое место. Шанс по-прежнему есть. Все пока зависит только от нас, поэтому нужно работать. Мы уже провели отличный матч против такой сильной команды как «Интер». В общем, наша команда будет только прогрессировать».

Матч «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.