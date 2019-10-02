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Каземиру — об Азаре: «Он старается, но футбол — это голы»

14:06
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Полузащитник «Реал» Каземиру оценил игру нападающего Эдена Азара после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).

— Азар старается, но футбол — это голы, — приводит Goal слова бразильца. — Мы знаем, что он входит в пятерку лучших игроков мира. Сейчас он проходит период адаптации, это нормальный процесс, ему нужно время.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 5 игр, в которых результативными действиями не отметился.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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