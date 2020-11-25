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Каземиру дал оценку игре «Интера»

13:03
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Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал предстоящий матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

«У «Интера», конечно, блестящий состав. Но в первом матче мы продемонстрировали характер, были нацелены на ворота соперника и пытались выиграть. В итоге забил Родригу. Повторюсь, предельная концентрация и психологическая подготовка сыграли свою роль», — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

Матч «Интер» — «Реал» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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