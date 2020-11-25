Каземиру дал оценку игре «Интера»
13:03
Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал предстоящий матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Интера».
«У «Интера», конечно, блестящий состав. Но в первом матче мы продемонстрировали характер, были нацелены на ворота соперника и пытались выиграть. В итоге забил Родригу. Повторюсь, предельная концентрация и психологическая подготовка сыграли свою роль», — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.
Матч «Интер» — «Реал» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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