Каземиру дал оценку игре «Интера»

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал предстоящий матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

«У «Интера», конечно, блестящий состав. Но в первом матче мы продемонстрировали характер, были нацелены на ворота соперника и пытались выиграть. В итоге забил Родригу. Повторюсь, предельная концентрация и психологическая подготовка сыграли свою роль», — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

Матч «Интер» — «Реал» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.