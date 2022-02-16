Каземиро рассказал, чего не хватило «Реалу» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Каземиро высказался по поводу результата первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1).

«Хороший матч, играли две классные команды. Нам не хватало передач, с которыми можно было начинать контратаки. Мы знали, что будет тяжело, потому что «ПСЖ» хорошо давит в нападении», — цитирует Каземиро официальный сайт УЕФА.

Бразилец пропустит ответную игру из-за перебора желтых карточек. Следующая встреча команд состоится в Мадриде 9 марта.