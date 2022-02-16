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Сегодня, 10:44

Каземиро рассказал, чего не хватило «Реалу» в матче с «ПСЖ»

Каземиро высказался о матче «Реала» с «ПСЖ»
Виктория Кравченко

Полузащитник «Реала» Каземиро высказался по поводу результата первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1).

«Хороший матч, играли две классные команды. Нам не хватало передач, с которыми можно было начинать контратаки. Мы знали, что будет тяжело, потому что «ПСЖ» хорошо давит в нападении», — цитирует Каземиро официальный сайт УЕФА.

Бразилец пропустит ответную игру из-за перебора желтых карточек. Следующая встреча команд состоится в Мадриде 9 марта.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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