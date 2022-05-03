Каземиро поделился ожиданиями от ответного матча «Реала» с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал, что думает о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Я встречал много невероятных игроков, которые еще не достигли этого. Чувствую себя счастливым. Мне всего 30 лет, а я хочу выиграть еще больше. Не думаю, что что-то может сравниться с победой в Лиге чемпионов, но объяснить это сложно. Это чувство знакомо только победителям.

Это полуфинал, и мы знаем, что будут решать мельчайшие детали. Выиграет команда, которая допустит меньше ошибок. Фаворита в нашей паре нет. Сложно будет обеим командам», — цитирует Каземиру пресс-служба УЕФА.

В первой игре «Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. Ответная встреча состоится завтра, 4 мая.