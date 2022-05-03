Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:02

Каземиро поделился ожиданиями от ответного матча «Реала» с «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал, что думает о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Я встречал много невероятных игроков, которые еще не достигли этого. Чувствую себя счастливым. Мне всего 30 лет, а я хочу выиграть еще больше. Не думаю, что что-то может сравниться с победой в Лиге чемпионов, но объяснить это сложно. Это чувство знакомо только победителям.

Это полуфинал, и мы знаем, что будут решать мельчайшие детали. Выиграет команда, которая допустит меньше ошибок. Фаворита в нашей паре нет. Сложно будет обеим командам», — цитирует Каземиру пресс-служба УЕФА.

В первой игре «Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. Ответная встреча состоится завтра, 4 мая.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
Нам нужна своя Лига чемпионов России. И никаких 18 клубов в РПЛ! Как пережить отлучение от еврокубков
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Давид Алаба может пропустить ответный матч «Реала» против «Манчестер Сити»
Клопп: «Фирмину не может бегать»
Данджума может пропустить ответный матч «Вильярреала» с «Ливерпулем»
Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не может вести себя глупо и идти на поводу у «Вильярреала»
Клопп о матче с «Вильярреалом»: «Они выложатся полностью, это абсолютно ясно»
Итальянская бригада арбитров обслужит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давид Алаба может пропустить ответный матч «Реала» против «Манчестер Сити»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости