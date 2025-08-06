Гол 16-летнего Сатпаева принес «Кайрату» победу над «Слованом» в отборе Лиги чемпионов

«Кайрат» дома победил «Слован» из Братиславы в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол в концовке с пенальти забил 16-летний Дастан Сатпаев, который ранее подписал предварительный контракт с «Челси».

Гости завершили матч в меньшинстве — на 65-й минуте вторую желтую карточку получил Рахим Ибрахим. Также в концовке удалили главного тренера «Слована» Владимира Вайсса, который с 2006 по 2007 год работал в «Сатурне»

Ответная игра состоится в Братиславе 12 августа.