«Кайрат» и «Слован» сыграют в Лиге чемпионов 6 августа

«Кайрат» и «Слован» сыграют в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Встреча пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

06 августа, 18:00. Central Stadium (Алма-Ата)

Ключевые события и результат игры «Кайрат» — «Слован» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В Казахстане трансляция матча будет организована на телеканале «Qazsport», начало — в 20.00 по местному времени.

Ответный матч соперников состоится 12 августа в Братиславе (Словакия). «Кайрат» на предыдущей стадии отбора обыграл финский «КуПС» (3:2), а «Слован» — боснийский «Зриньски» (6:2).