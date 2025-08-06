Футбол
6 августа, 16:00

«Кайрат» — «Слован»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов

«Кайрат» и «Слован» сыграют в Лиге чемпионов 6 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Кайрат» и «Слован» сыграют в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Встреча пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
06 августа, 18:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
1:0
Слован Бр

Ключевые события и результат игры «Кайрат» — «Слован» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В Казахстане трансляция матча будет организована на телеканале «Qazsport», начало — в 20.00 по местному времени.

Ответный матч соперников состоится 12 августа в Братиславе (Словакия). «Кайрат» на предыдущей стадии отбора обыграл финский «КуПС» (3:2), а «Слован» — боснийский «Зриньски» (6:2).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ХК Слован
