«Кайрат» — «Слован»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов
«Кайрат» и «Слован» сыграют в Лиге чемпионов 6 августа
«Кайрат» и «Слован» сыграют в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Встреча пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Кайрат» — «Слован» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В Казахстане трансляция матча будет организована на телеканале «Qazsport», начало — в 20.00 по местному времени.
Ответный матч соперников состоится 12 августа в Братиславе (Словакия). «Кайрат» на предыдущей стадии отбора обыграл финский «КуПС» (3:2), а «Слован» — боснийский «Зриньски» (6:2).
Новости