«Кайрат» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября
«Кайрат» и «Реал» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Встреча на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан) начнется в 19.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча алматинцев и мадридцев. Следить за ключевыми событиями игры «Кайрат» — «Реал» можно в матч-центре нашего сайта.
Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
«Кайрат» в 1-м туре общего этапа уступил «Спортингу» (1:4), а «Реал» выиграл у «Марселя» (2:1). Казахстанский клуб впервые в истории участвует в основном турнире Лиги чемпионов и принимает первый домашний матч.
