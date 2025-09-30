Футбол
30 сентября, 09:15

«Кайрат» — «Реал»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 19.45 мск

«Кайрат» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Кайрат» и «Реал» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Встреча на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан) начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:5
Реал

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча алматинцев и мадридцев. Следить за ключевыми событиями игры «Кайрат» — «Реал» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

«Кайрат» — «Реал». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Кайрат» в 1-м туре общего этапа уступил «Спортингу» (1:4), а «Реал» выиграл у «Марселя» (2:1). Казахстанский клуб впервые в истории участвует в основном турнире Лиги чемпионов и принимает первый домашний матч.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
