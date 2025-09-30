«Кайрат» и «Реал» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на «Центральном стадионе» в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Кайрат» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре алма-атинская команда проиграла «Спортингу» со счетом 1:4. Сливочные стартовали в общем этапе с победы над «Марселем» — 2:1.