30 сентября, 18:35

«Кайрат» — «Реал»: Мбаппе выйдет в стартовом составе мадридцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы на матч между «Кайратом» и «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени. В стартовом составе гостей с первых минут сыграет Килиан Мбаппе. Ранее испанское издание AS сообщало, что Мбаппе планируют предоставить отдых.

«Кайрат»: Калмурза, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.

Запасные: Реимов, Алдашев, Кургин, Садыбеков, Зариа, Байбек, Широбеков, Эдмилсон, Станоев, Рикардиньо.

«Реал»: Куртуа, Фран Гарсия, Алаба, Хейсен, Асенсио, Винисиус, Тчуамени, Себальос, Мастантуоно, Мбаппе, Гюлер.

Запасные: Лунин, Наварро, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Эндрик, Родриго, Гонсало, Каррерас, Браим Диас, Д.Хименес.

«СЭ» проведет текстовую трансляциювстречи.

&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;.«Кайрат» — «Реал». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:5
Реал

