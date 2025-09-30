«Кайрат» принимает «Реал» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра проходит на Центральном стадионе в Алма-Ате, стартовый свисток — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Алма-Ате. Следить за ключевыми событиями игры «Кайрат» — «Реал» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». В Казахстане игру транслирует канал Qazsport.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» проиграл «Спортингу» в Лиссабоне (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1). Казахстанский клуб проводит на своем поле первый в истории матч основного турнира ЛЧ.