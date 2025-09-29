«Кайрат» и «Реал» встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» проиграл «Спортингу» в Лиссабоне (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1). Для казахстанского клуба матч с мадридцами станет первым в истории на своей арене в основном турнире ЛЧ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Алма-Ате. Следить за ключевыми событиями игры «Кайрат» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. В Казахстане игру будет показывать канал Qazsport.

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 клубов, каждый из которых проведет по восемь матчей (по четыре на своем поле и в гостях).