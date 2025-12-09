«Кайрат» и «Олимпиакос» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Кайрат» и «Олимпиакос» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 9 декабря. Игра будет проходить на «Астана Арене» в Астане и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Астане. Следить за основными событиями и результатом игры «Кайрат» — «Олимпиакос» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». В Казахстане игру также будет показывать канал Qazaqstan.

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» набрал 1 очко, «Олимпиакос» — 2. В 5-м туре «Кайрат» проиграл «Копенгагену» со счетом 2:3, а «Олимпиаксо» уступил «Реалу» — 3:4.