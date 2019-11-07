Кайл Уокер: «На тренировках я иногда подшучиваю над вратарями»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер — о матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1). Из-за травмы Эдерсона и удаления Клаудио Браво концовку матча он провел в роли вратаря.

— Вызвался ли я стать в ворота или тренер так решил? Думаю, что было и то, и другое, — цитирует Уокера ВВС. — На тренировках я иногда подшучиваю над вратарями, но теперь я понял, что иногда нужно совершить два касания, чтобы сделать сэйв. Мы приехали сюда за победой или одним очком. Мы сыграли вничью, и это хорошее очко для нас.

«Ман Сити» с десятью очками лидирует в группе. У «Аталанты» одно очко и четвертое место.