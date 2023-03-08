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Сегодня, 10:34

Хаверц: «Я немного нервничал, но забил второй пенальти»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0). Немецкий хавбек в этом матче отличился забитым голом с 11-метровой отметки.

При первом исполнении пенальти немецкий хавбек ударил в штангу, но судья назначил повторный 11-метровый, который немец реализовал.

«Я не знаю, о чем я думал, когда мяч попал в штангу, но судья позволил мне пробить еще раз. Я немного нервничал, но забил. Я попытался подождать и посмотреть на вратаря, и второй раз было немного легче. Последние две недели были тяжелыми, мы проиграли много матчей. Сегодняшний вечер был важен, это большой турнир, и это последний трофей, который мы можем выиграть. Мы показали характер и то, что хотим продолжать в том же духе», — заявил Хаверц в эфире BT Sport.

«Челси» по сумме двух матчей прошел в 1/4 финала ЛЧ.

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл за «синих» 33 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

Его команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка за 25 матчей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Кай Хаверц
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