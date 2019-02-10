Кавани не сыграет с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы бедра

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани все-таки не сможет сыграть с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 12 февраля. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в клубе, уругваец прошел сегодня обследование, которое выявило у него травму правого бедра. Он получил повреждение в игре чемпионата Франции с "Бордо" (1:0). Точный срок восстановления не называется.

Напомним, что продолжает восстанавливаться и Неймар, который будет недоступен до апреля.