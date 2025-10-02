Юльманн: «Байеру» в матче с ПСВ не хватало последнего штриха, решающего паса»

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал ничью с ПСВ в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«У нас были моменты. Иногда мы теряли мяч. Это непросто, у нас много новых, молодых игроков. Нам не хватало последнего штриха, решающего паса. Мы мало тренировались вместе, но продолжаем работать от матча к матчу. Мы все перепробовали и находимся на верном пути», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

«Байер» набрал 2 очка и занимает 25-е место в турнирной таблице. ПСВ идет на 27-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Байер» сыграет с «ПСЖ», а ПСВ встретится с «Наполи». Оба матча пройдут 21 октября.