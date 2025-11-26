Юльманн: «Сыграли против «Манчестер Сити» именно так, как хотели»

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень-очень рад. И очень горд за команду. Сыграли именно так, как хотели. Когда надо, проявляли смелость. Когда надо, сохраняли холодную голову. Конечно, было не обойтись без толики удачи и хорошего вратаря.

С тех пор как я здесь, Флеккен постоянно прогрессирует. Прогрессирует от матча к матчу, от тренировки к тренировке. Он пытается все время учиться. Он очень комфортно чувствует себя в игре на мяче. Сегодня он сыграл фантастически. Очень рад за него», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

«Байер» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 6-ю строчку — 10 очков.