Шмейхель: «Победить в Мюнхене будет трудно — «Селтик» таких иллюзий не питает»

Вратарь «Селтика» Каспер Шмейхель прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы играли с одной из сильнейших в мире команд. Тут всегда приходится отбиваться и всегда требуется толика удачи, а сегодня нам ее не хватило.

Самое важное в таких играх с лучшими командами мира — ничего не упускать из виду. Мы проявили характер, стремясь отыграться. Победить в Мюнхене будет трудно — мы таких иллюзий не питаем, — но ведь заранее никогда не знаешь», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмейхеля.

Ответная игра пройдет через неделю в Германии, 18 февраля. Начало матча — 23.00 по московскому времени.