Каспер Дольберг: "Аякс" играл лучше "Реала"

Форвард "Аякса" Каспер Дольберг после поражения от "Реала"​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что мастерство сыграло разницу. По его мнению, амстердамская команда играла лучше.

- Я смотрел игру со скамейки запасных, - цитирует официальный сайт УЕФА Дольберга. - Часть нашей работы - внимательно следить за происходящим и прикидывать, что можно сделать, когда войдешь в игру. Если будем играть так же в Мадриде, а удача будет на нашей стороне, то "Аякс" еще может добраться до четвертьфинала.

Наверное, все дело в мастерстве. "Реал" создал два момента и забил два гола. Но мы доказали, что можем играть на таком уровне. Мы не выиграли, но создали больше моментов. Считаю, мы играли лучше оппонента.