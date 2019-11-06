Каспер де Норре: «Могли сыграть с «Ливерпулем» 2:2»

Защитник «Генка» Каспер де Норре после поражения от «Ливерпуля» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что счет мог быть другим. Также он добавил, что два пропущенных мяча — не самый плохой результат.

— Прекрасный опыт для всех нас, особенно учитывая то, как мы играли, — цитирует пресс-служба УЕФА де Норре. — Это добавит всем нам уверенности. Очень жаль, что в итоге мы уступили. Вполне могли сыграть 2:2, если бы удача была на нашей стороне. Наверное, два пропущенных мяча на «Энфилде» — не самый плохой результат. Тут всегда испытываешь давление, по-другому просто не может быть.

Думаю, все мы должны быть довольны тем, что показали на поле. Мы задолжали своим болельщикам, но сегодня смогли показать всем настоящий «Генк».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей