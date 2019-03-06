Касильяс проводит 175-й матч в Лиге чемпионов. Роналду отстает на 16 игр

Вратарь "Порту" Икер Касильяс вышел на поле в стартовом составе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Для голкипера эта игра стала 175-й в главном еврокубковом турнире. Он уверенно лидирует по данному показателю.

Второе место занимает нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - 159 матчей, тройку замыкает экс-хавбек "Барселоны" Хави (151). Из действующих футболистов европейских клубов в десятку также входят капитан "Барсы" Лионель Месси (130) и вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон (122).