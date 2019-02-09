Касильяс - о первом вызове в основу "Реала": "Только что я был на уроке, а теперь сижу за столом с Морьентесом"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс рассказал в интервью официальному сайту УЕФА о своем первом вызове в основной состав "Реала".

– Это смешная история. Дело было в 1997 году, у нас был урок черчения и труда, - вспоминает Касильяс. - Мы обсуждали "Реал" и как у него идут дела. Был, кажется, конец ноября, в чемпионате "Реал" играл неважно. Шёл третьим или четвертым, результаты были плохие. Зато в Лиге чемпионов всё было отлично. На носу был важный матч с "Русенборгом" в Норвегии.

Тут в класс заходит директор школы. Все знали, что я играю в "Реале" за юношей. Он тоже говорил со мной про "Реал", как мы с друзьями между собой. Он говорит: "Икер, выйди, пожалуйста, из класса на минутку". Я вышел, и он мне говорит: "Бери такси и дуй в аэропорт Барахас. Из "Реала" только что звонили твоей маме, а она позвонила нам. Поторопись, ты летишь в Норвегию".

Чувство было такое, словно в лотерею выиграл. Прекрасно его помню. Я ушел из школы, пришёл домой, переоделся, сел в такси до Барахаса, и там встретил всех звезд. Мне было 16 лет. Когда ты еще мальчишка, кажется, что этого не может быть.

Только что я был на уроке со своим другом Хулио, а теперь сижу за одним столом с Фернандо Морьентесом, Кларенсом Зеедорфом, Фернандо Сансом, Предрагом Миятовичем, Давором Шукером и Раулем Гонсалесом. Волшебство какое-то. Никогда не забуду.

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