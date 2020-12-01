Каштру: «Шахтер хочет добиться победы, несмотря на то, что у нас будет такой сильный соперник, как «Реал»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы прекрасно понимаем, что эта игра совершенно не связана с предыдущими матчами — и удачными, и не очень. Будет очень специфическая игра. В любом случае, мы готовимся к очень сложному поединку, ведь он будет решающим для обеих команд. Мы должны быть сильными в обороне. Важно продолжать в том же духе и не уходить от того, что мы продемонстрировали в первом поединке. Мы хотим добиться победы, несмотря на то, что у нас будет такой сильный соперник, как «Реал», — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.