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Каштру: «Шахтер хочет добиться победы, несмотря на то, что у нас будет такой сильный соперник, как «Реал»

05:49
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы прекрасно понимаем, что эта игра совершенно не связана с предыдущими матчами — и удачными, и не очень. Будет очень специфическая игра. В любом случае, мы готовимся к очень сложному поединку, ведь он будет решающим для обеих команд. Мы должны быть сильными в обороне. Важно продолжать в том же духе и не уходить от того, что мы продемонстрировали в первом поединке. Мы хотим добиться победы, несмотря на то, что у нас будет такой сильный соперник, как «Реал», — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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