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Каштру не смог объяснить причину разгромного поражения «Шахтера» в матче с «Боруссией»

09:40
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:4) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Игра была не такой, как первый матч на нашем поле. Все-таки сегодня мы действовали более сбалансированно. Чаще владели мячом, подали больше угловых, острее атаковали. «Боруссия» же нанесла шесть ударов в створ и забила четыре гола», — сказал Каштру в эфире украинского телеканала «Футбол 2».

После четырех туров в группе В лидирует немецкий клуб с 8 очками. На втором месте «Реал» (семь баллов), далее — «Шахтер» (4 очка) и «Интер» (2 балла).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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