Каштру не смог объяснить причину разгромного поражения «Шахтера» в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:4) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Игра была не такой, как первый матч на нашем поле. Все-таки сегодня мы действовали более сбалансированно. Чаще владели мячом, подали больше угловых, острее атаковали. «Боруссия» же нанесла шесть ударов в створ и забила четыре гола», — сказал Каштру в эфире украинского телеканала «Футбол 2».

После четырех туров в группе В лидирует немецкий клуб с 8 очками. На втором месте «Реал» (семь баллов), далее — «Шахтер» (4 очка) и «Интер» (2 балла).