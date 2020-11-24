Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о настрое на матч Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В первой игре его команда уступила 0:6.

«Сейчас все происходит крайне быстро, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Прежде всего нужно извлекать уроки — и из хорошего, и из плохого. Очень часто мы делаем хорошо, потому что соперник позволяет, и делаем плохо, если он заставляет нас действовать не лучшим образом. Поражение 0:6 дома от «Боруссии», конечно же, болит и просто так не заживает. Вы спросите меня: больно? Больно.

Повлияет ли это на мой настрой перед завтрашним матчем отрицательно? Нет, не повлияет. Мы проанализировали, поняли, что с нами произошло, и поедем на игру с полной уверенностью, как и всегда. Знаем, что переживаем очень сложные моменты. Но мы должны быть максимально настроены и понимать, чего хотим от каждого матча. С этим настроем, амбициями и пониманием подходим к завтрашнему поединку.

Если говорить обо всех проблемах, что у нас были, я раскрою все карты на завтрашний матч. Буду очень линейным в своем анализе: мы не прессинговали и у нас не было попыток добраться до ворот «Боруссии». Нужно прибавить в этих двух компонентах. Отсутствие Плеа? Футболисты других команд, которые не сыграют, нас не радуют и не расстраивают. Мы концентрируемся на себе. Что я знаю, так это то, что девять футболистов сейчас нам не смогут помочь. И когда так происходит, я не смотрю на соперника, а концентрируюсь только на своей команде».

Матч «Боруссия» — «Шахтер» состоится 25 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.