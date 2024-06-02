Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:14

Карвахаль стал самым возрастным игроком «Реала», забившим в финале Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль установил рекорд мадридского клуба, забив гол в финале Лиги чемпионов-2023/24 против дортмундской «Боруссии».

В возрасте 32 лет и 142 дней Карвахаль стал самым возрастным игроком «Реала», который отметился голов в финале данного турнира.

Также испанский защитник повторил свой лучший показатель результативности за сезон. На его счету 6 голов и 6 результативных передач во всех турнирах, как в сезоне-2016/17.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

Даниэль Карвахаль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
1
0
Читайте также
Ленни Кравиц выступил перед финалом Лиги чемпионов
Муж Липницкой служит на передовой в зоне СВО
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Чилингарова
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. Это рекорд среди всех тренеров
Мостовой — о поражении «Боруссии» в финале Лиги чемпионов: «Это какая-то мистика»
«Реал» сыграет с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА
Неизбежность: «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов! «Боруссия» и Ройс — без трофея
«Реал» в рекордный 15-й раз выиграл Лигу чемпионов
Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» в рекордный 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

Мостовой — о поражении «Боруссии» в финале Лиги чемпионов: «Это какая-то мистика»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости