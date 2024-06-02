Карвахаль стал самым возрастным игроком «Реала», забившим в финале Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль установил рекорд мадридского клуба, забив гол в финале Лиги чемпионов-2023/24 против дортмундской «Боруссии».

В возрасте 32 лет и 142 дней Карвахаль стал самым возрастным игроком «Реала», который отметился голов в финале данного турнира.

Также испанский защитник повторил свой лучший показатель результативности за сезон. На его счету 6 голов и 6 результативных передач во всех турнирах, как в сезоне-2016/17.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).