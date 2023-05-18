Карвахаль: «Мы играли с соперниками, которые были сильнее нас»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли с соперниками, которые были сильнее нас в этом матче. Они довольно уверенно переиграли нас. Мы можем признать, что "Сити" был сильнее, а нам чего-то не хватило. Дело не в настрое, а в том, что мы позволили слишком сильно прижать себя к воротам. Наши лучшие голевые моменты пришлись на второй тайм.

Мы знали, что "Сити" очень силен дома, но после первого матча у нас было ощущение, что мы способны были сыграть лучше, чем получилось. Лучше - в плане контроля мяча. Мы - мадридцы, мы станем еще сильнее и будем очень усердно работать в следующем сезоне над тем, чтобы снова сыграть на этой стадии турнира», — цитирует пресс-служба УЕФА Карвахаля.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.