Каррера посетит матч «Ювентуса» с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что посетит матч группового турнира Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Ранее специалист также работал в туринском клубе.

— Во вторник я буду на стадионе, на матче с «Локомотивом», — цитирует TuttoJuve Карреру. — «Локомотив» хорошая команда, там есть интересные игроки, такие как Чорлука, Хеведес, Крыховяк. Я больше не слежу за ними, но эта команда всегда находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата России. Она играет в хороший футбол, хотя он менее тактический, чем в Италии. Не следует «Локомотив» недооценивать. Не думаю, что это будет легкая прогулка для «Ювентуса». Когда играешь на выезде, действуешь более осторожно, контратакуешь. Возможно, это станет оружием «Локомотива». Но все равно для достижения успеха нужен баланс.