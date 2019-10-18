Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Каррера посетит матч «Ювентуса» с «Локомотивом»

15:10
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что посетит матч группового турнира Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Ранее специалист также работал в туринском клубе.

— Во вторник я буду на стадионе, на матче с «Локомотивом», — цитирует TuttoJuve Карреру. — «Локомотив» хорошая команда, там есть интересные игроки, такие как Чорлука, Хеведес, Крыховяк. Я больше не слежу за ними, но эта команда всегда находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата России. Она играет в хороший футбол, хотя он менее тактический, чем в Италии. Не следует «Локомотив» недооценивать. Не думаю, что это будет легкая прогулка для «Ювентуса». Когда играешь на выезде, действуешь более осторожно, контратакуешь. Возможно, это станет оружием «Локомотива». Но все равно для достижения успеха нужен баланс.

Ювентус — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир