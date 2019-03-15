Каррера назвал фаворита Лиги чемпионов-2018/19

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что считает "Манчестер Сити" фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Итальянец добавил, что ему сложно назвать претендента на победу в чемпионате Англии.

- Гол Шапи в ворота "Валенсии"? Очень классный - жаль, что они пропустили и не смогли пройти дальше, - сказал Каррера в интервью телеведущей Марии Командной. - "Ювентус" в Лиге чемпионов? Думаю, они смогут хорошо побороться. Они доказали в матче с "Атлетико", что способны перевернуть любой результат.

Фаворит Лиги чемпионов? "Манчестер Сити". Это сильная команда. Они никогда не выигрывали этот турнир, но на данный момент являются самой сильной командой. Клопп против Гвардьолы? Это топ-тренеры, которые возглавляют большие команды и доказывают свой статус высокими результатами. Фаворит АПЛ? Сложный вопрос, там трудный чемпионат. Даже команды из нижней части таблицы сражаются до последнего.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го. Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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